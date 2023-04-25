25 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области оставленный без присмотра ребенок утонул в ванне

В Миассе Челябинской области полуторогодовалый ребенок утонул в ванне во время купания. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело ребенка обнаружили днем 23 апреля в квартире одного из домов города. Признаков, которые бы указывали на криминальный характер смерти, не было. По предварительным данным, ребенок утонул в ванне во время купания, когда родителей не было рядом.

В настоящий момент проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Теги: ребенок, уголовное дело,


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