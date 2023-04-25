Во время "Чистых Игр" жители Екатеринбурга приберут берег реки Патрушихи

25 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Во время "Чистых Игр" жители Екатеринбурга приберут берег реки Патрушихи

29 апреля в Екатеринбурге пройдут первые в этом году "Чистые Игры", во время которых участники очистят от мусора берег реки Патрушихи. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского Весеннего Кубка Чистоты и уже в третий раз генеральным партнером игр является Свердловское отделение Российского экологического общества под руководством депутата гордумы Алексея Вихарева. Проект также поддерживает городской комитет по экологии и природопользованию.

"Чистые игры" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО, "Чистые Игры" стартуют в 12.30 на площадке около моста, неподалеку от пер. Кирпичный, 17. В основном квесте участникам предстоит не только собрать мусор, но и разделить его на фракции: стекло, металл, пластик, смешанный мусор, крупногабаритный и другой. Активистам также предстоит искать артефакты, участвовать в эковикторине и конкурсе капитанов. В конце всех ожидает пикник и награждение победителей. Следить за статистикой в режиме реального времени можно на сайте и в мобильном приложении.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

"Чистые игры" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Второй год поддерживаем "Чистые Игры" в Екатеринбурге. Призываем семьи, друзей, коллективы собраться и провести несколько часов в выходной день с пользой для экологии, города и себя лично. Мы каждый раз видим, как горят глаза у участников, какой азарт у них во время квеста. В результате и территории вдоль водоемов становятся чище, и все уходят с хорошим настроением. Команда нашего регионального отделения также выйдет на старт, желаем всем удачи!" – сказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

"Чистые игры" уже прошли 23-24 апреля в Первоуральске, поселках Патруши и Уральский. Общими усилиями более 100 участников удалось собрать 6,9 тонны мусора.

"29-30 апреля Чистые Игры пройдут в п. Бобровка, г. Новоуральске и в Екатеринбурге! Каждый желающий может принять участие в наших играх, для этого нужно зарегистрироваться через телеграм-бот – @clean_games_bot", – рассказывает координатор "Чистых Игр" по Свердловской области Альбина Ганиева.

Напомним, в 2022 году за 18 экоквестов "Чистые Игры" в регионе около 1,4тыс. участников смогли собрать более 46 тонн мусора.

Теги: Патрушиха, уборка, мусор, Чистые Игры, Вихарев, РЭО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети