Во время "Чистых Игр" жители Екатеринбурга приберут берег реки Патрушихи

29 апреля в Екатеринбурге пройдут первые в этом году "Чистые Игры", во время которых участники очистят от мусора берег реки Патрушихи. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского Весеннего Кубка Чистоты и уже в третий раз генеральным партнером игр является Свердловское отделение Российского экологического общества под руководством депутата гордумы Алексея Вихарева. Проект также поддерживает городской комитет по экологии и природопользованию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО, "Чистые Игры" стартуют в 12.30 на площадке около моста, неподалеку от пер. Кирпичный, 17. В основном квесте участникам предстоит не только собрать мусор, но и разделить его на фракции: стекло, металл, пластик, смешанный мусор, крупногабаритный и другой. Активистам также предстоит искать артефакты, участвовать в эковикторине и конкурсе капитанов. В конце всех ожидает пикник и награждение победителей. Следить за статистикой в режиме реального времени можно на сайте и в мобильном приложении.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

"Второй год поддерживаем "Чистые Игры" в Екатеринбурге. Призываем семьи, друзей, коллективы собраться и провести несколько часов в выходной день с пользой для экологии, города и себя лично. Мы каждый раз видим, как горят глаза у участников, какой азарт у них во время квеста. В результате и территории вдоль водоемов становятся чище, и все уходят с хорошим настроением. Команда нашего регионального отделения также выйдет на старт, желаем всем удачи!" – сказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

"Чистые игры" уже прошли 23-24 апреля в Первоуральске, поселках Патруши и Уральский. Общими усилиями более 100 участников удалось собрать 6,9 тонны мусора.

"29-30 апреля Чистые Игры пройдут в п. Бобровка, г. Новоуральске и в Екатеринбурге! Каждый желающий может принять участие в наших играх, для этого нужно зарегистрироваться через телеграм-бот – @clean_games_bot", – рассказывает координатор "Чистых Игр" по Свердловской области Альбина Ганиева.

Напомним, в 2022 году за 18 экоквестов "Чистые Игры" в регионе около 1,4тыс. участников смогли собрать более 46 тонн мусора.