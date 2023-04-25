В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб

В Волгоградской области разбился вертолет "Ансат" санитарной авиации. Он направлялся в поселок Ерзовка под Волгоградом – на место постоянной дислокации.

Погиб пилот. Других людей на борту не было, передает ТАСС.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - сообщили в комитете здравоохранения региона. Пилот был сотрудником специализированной организации, с которой заключен контракт на обеспечение работы службы.

Для людей на земле опасности не было – вертолет упал вне жилых кварталов.