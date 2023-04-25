ВС России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне СВО

Российские военные начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации для ведения огня по украинским позициям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что в прямых штурмовых действиях машины пока не участвовали. По словам источника, танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов". Собеседник агентства добавил, что с конца 2022 года экипажи "Арматы" проходили боевое слаживание на полигонах, которые расположены в одной из народных республик Донбасса.

Танк Т-14 на платформе "Армата" - это принципиально новая и полностью российская разработка (УКБТМ, в составе концерна УВЗ). Боевая машина обладает высокой защищенностью от обычных средств поражения, в том числе высокоточного оружия, высокой огневой мощью и повышенной маневренностью. Т-14 оснащен аппаратурой интеграции в автоматическую систему управления тактическим звеном, которая позволит ему взаимодействовать со всеми видами войск и типами боевых машин на поле боя. Отличие новой платформы от всех существующих в мире боевых машин такого класса заключается в оригинальной компоновке. Экипаж из трех человек размещен в передней части в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов, а боевой модуль машины необитаем и управляется дистанционно.

О проекте известно с начала 2010-х, впервые внешний облик нового танка военные продемонстрировали публике 4 мая 2015 года, в 2016 году руководство УВЗ обещало поставки в войска двух тысяч машин, но серийный выпуск начался лишь в конце 2021 года.