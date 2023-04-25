Житель Екатеринбурга, напавший на ребенка в шапке с буквой Z, задержан и раскаялся

В Екатеринбурге задержан мужчина, проявивший агрессию к ребенку в шапке с символом специальной военной операции.

Напомним, неизвестный на улице набросился на девятилетнего мальчика якобы из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов СВО. После этого свою проверку начал Следственный комитет, а на ситуацию обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в результате принятых мер удалось установить причастного к инциденту мужчину и его местонахождение: им оказался житель города 1966 года рождения. Вечером 24 апреля он был задержан и доставлен в отдел полиции. Уралец признался в нападении на мальчика и во всем раскаялся.





Как уточнил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.

"Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием "Дружба", что в Чкаловском районе областного центра, но проживает он в квартире на улице Металлургов в Верх-Исетском районе. Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. В содеянном раскаялся и приносит свои извинения и мальчику, и его законным представителям. Сейчас оперуполномоченные и следователи СКР его опрашивают. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

Как заверили в Следственном комитете, ситуации дадут объективную правовую оценку. А по поручению председателя СК России будет представлен доклад по установленным обстоятельствам.