25 Апреля 2023
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Фото: taiwannews.com.tw

Российским подлодкам присвоят имена городов новых регионов

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, получат имена городов новых территорий.

Первую субмарину назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Для Северного флота будет заложена серия из шести ДЭПЛ "Варшавянка", решение о строительстве уже принято. Реализация контракта начнется не ранее 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подлодки семейства "Борей-А" обеспечат безопасность России на десятилетия вперед.

Теги: подложки, новые регионы


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