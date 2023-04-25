Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых

Министерство экономического развития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых.

Режим со ставкой 4% для физлиц и 6% для ИП действует до конца 2028 года. Как сообщили в Минфине, согласно предварительным итогам эксперимента, он пользуется популярностью. Отмечается, что он позволяет вывести занятость из тени.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, проект закона о пролонгации меры поддержки рассчитывают рассмотреть в весеннюю сессию. Депутат также предложил направлять средства от налогов самозанятых в их пенсионные накопления.

По последним данным, число самозанятых уже превысило 7 млн. За всё время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, к концу 2023 года число официально самозанятых граждан России может вырасти до 10 млн человек.