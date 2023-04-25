ЦБ РФ: в России зафиксирована рекордная нехватка кадров

Центробанк России провел исследование, опросив 14 тыс. работодателей из разных отраслей.

Как оказалось, кадровый голод измеряется минус 18 пунктами. Это уровень 1998 года, когда регулятор начал наблюдения. Наиболее сильный кадровый голод испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, предприятия водоснабжения, добычи полезных ископаемых и организаций, деятельность которых связана с транспортировкой и хранением. В этих сферах обеспеченность кадрами самая низкая — от минус 28 до минус 22 баллов соответственно.

Менее всего нехватка кадров ощущается в сфере услуг, оптовой торговле, автобизнесе. Как сообщила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, не все эксперты видят в данных ЦБ что-то тревожное. Исследование не отражает всей ситуации, а само явление скорее временное. По слова эксперта, в России, несмотря на различные обстоятельства последнего времени, осталось много квалифицированных специалистов.

Как заявил эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Клюкин, часть населения трудоспособного возраста покинула страну по разным причинам, а приток трудовых мигрантов сократился. При этом экономическая жизнь в стране активизируется. Отмечается, что дефицит кадров негативно сказывается на экономическом росте, поскольку работодателям приходится предлагать более высокие зарплаты или вкладываться в обучение персонала.

Клюкин отметил, что в той или иной мере эту проблему испытывают все сектора, но в наименьшей степени она затронула торговлю и услуги, сообщают "Известия".