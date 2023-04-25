Совфед поддержал законопроект о тишине

В Совете федерации России поддержали проект закона о тишине.

Предполагается установить для всех субъектов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию.

Кроме того, управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев, несмотря на действие в субъектах местных законов о тишине, эта проблема остается. Единый закон, регулирующий этот вопрос, необходим, нужны правила, которыми будут руководствоваться на территории всей страны.

Сенаторы отмечают, что не следует допустить перегибов, когда соседи станут вызывать полицию по любому поводу или, наоборот, когда громкие звуки будут оправдываться тем, что в документе не прописаны критерии шума, сообщают "Известия".