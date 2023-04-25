25 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: t.me/slutsky_l

Виктор Бут может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу

Российский бизнесмен Виктор Бут начал предвыборную кампанию.

Он может поучаствовать в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников в региональном правительстве и депутатском корпусе. 24 апреля предприниматель посетил Ярославль, где, в частности, провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР.

Также Бут встретился со студентами ЯрГУ им. П. Г. Демидова и рабочим коллективом Ярославского судостроительного завода. Представитель пресс-службы ЛДПР заявил, что пока не может комментировать политические планы бизнесмена. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин также сказал, что Бут попросил проводить все встречи в Ярославле без журналистов.

Ранее Бут начал посещать регионы вместе с однопартийцами. Он побывал на новых территориях.

Теги: Бут, выборы


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