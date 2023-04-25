Власти РФ хотят обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram*

Российские блогеры, работающие за рубежом и размещающие публикации на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из РФ.

Такая инициатива принадлежит Министерству финансов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой изменений в Налоговый кодекс. Информацию подтвердил и близкий к кабмину собеседник. Законопроектом предлагается уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Согласно документу, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России при соблюдении хотя бы одного из трех условий.

Регулирование направлено на расширение контура доходов, которые считаются полученными в России. Сейчас, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, он не платит налог, поскольку этот доход не считается полученным от деятельности в РФ. Этот пробел в законодательстве и планируется закрыть – российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России.

Из законопроекта следует, что если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, т. е., например, ресурсы из доменной зоне.com YouTube или Instagram*, то такие доходы налогообложению не подлежат, даже если средства поступили, например, за демонстрацию рекламы от российской компании.

Собеседник издания утверждает, что эта "лазейка" также будет закрыта – блогеры, работающие из-за рубежа и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство и с их доходов будет удержан НДФЛ.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств обратилась в Госдуму и Роскомнадзор с просьбой снизить штрафы за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы.

*входит в Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)