Власти РФ хотят обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram*

25 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти РФ хотят обложить НДФЛ блогеров на YouTube и в Instagram*

Российские блогеры, работающие за рубежом и размещающие публикации на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из РФ.

Такая инициатива принадлежит Министерству финансов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой изменений в Налоговый кодекс. Информацию подтвердил и близкий к кабмину собеседник. Законопроектом предлагается уточнить условия, при которых доход от деятельности россиян из-за рубежа подлежит налогообложению в России. Согласно документу, если при выполнении работ используются российские домены, сетевые адреса или серверы, то доходы от такой деятельности будут облагаться подоходным налогом в России при соблюдении хотя бы одного из трех условий.

Регулирование направлено на расширение контура доходов, которые считаются полученными в России. Сейчас, если, например, веб-дизайнер, нерезидент России, из-за рубежа исполнил заказ для российской компании, он не платит налог, поскольку этот доход не считается полученным от деятельности в РФ. Этот пробел в законодательстве и планируется закрыть – российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России.

Из законопроекта следует, что если для выполнения работ был использован не российский сегмент интернета, т. е., например, ресурсы из доменной зоне.com YouTube или Instagram*, то такие доходы налогообложению не подлежат, даже если средства поступили, например, за демонстрацию рекламы от российской компании.

Собеседник издания утверждает, что эта "лазейка" также будет закрыта – блогеры, работающие из-за рубежа и размещающие контент на иностранных площадках, но получающие вознаграждение из России, также подпадут под российское налоговое законодательство и с их доходов будет удержан НДФЛ.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств обратилась в Госдуму и Роскомнадзор с просьбой снизить штрафы за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы.

*входит в Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

Теги: блогеры, НДФЛ, налог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети