25 Апреля 2023
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
Фото: Медицинская фракция

В Петербурге работодатели должны привить иностранцев против кори

Работодателям в Санкт-Петербурге, нанимающих иностранных граждан, необходимо обеспечить подчищающую вакцинацию против кори.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Соответствующий документ появился на сайте городского управления Роспотребнадзора. Речь идет об иностранцах, которые не переболели корью, не имеют вакцинации, имеют "титр антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования". Вакцинацию необходимо осуществить до 31 декабря 2023 года.

Как отметила Башкетова, эпидемиологическая ситуация в Петербурге ухудшилась с начала 2023 года. С января по апрель подтвержден 31 случай заболевания корью, 13 из них среди детей.

Под подчищающей иммунизацией понимается вакцинация непривитых и прежде не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых.

Ранее в Дагестане выявили почти 200 случаев заболевания корью.

Теги: Петербург, корь, иностранцы


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