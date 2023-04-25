25 Апреля 2023
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Политика За рубежом Крым
Фото: Накануне.RU

Экс-командующий силами НАТО в Европе рассказал, зачем Запад хочет захватить Крым

Крым нужен Украине и западным странам для контроля над судоходством в Черном море.

Как заявил бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес, Москва благодаря Крыму господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно занять регион, вооружив военных Украины.

Эксперт отметил, что это важно как для украинской экономике, так и для Европейского Союза, сообщает Newsweek.

"Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", - отметил экс-командующий.

Теги: Крым, Запад, Черне море


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