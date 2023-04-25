Власти Калужской области отказались от массовых мероприятий на 9 мая

В Калужской области в День Победы не будут проводить массовых мероприятий из соображений безопасности.

Как сообщил в Telegram глава региона Владислав Шапша, также не будет салюта. "Но День весны и труда и особенно День Победы – важнейшие события. Торжества будут. Люди придут к мемориалам. В места отдыха", – отметил губернатор.

Отмечается, что в области был усилен контроль общественного порядка, чтобы майские праздники прошли безопасно.

Как сообщалось ранее, единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался президент Киргизии Садыр Жапаров.