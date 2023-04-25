25 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов представил учебник истории с разделом про спецоперацию

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов с разделом о военной спецоперации.

Это произошло во время выступления на марафоне "Знание". Он назвал учебным "очень интересным", отметив, что он содержит факты и иллюстрации. "Здесь говорится о причинах начала специальной военной операции", – указал Кравцов.

Отмечается, что учебник подготовлен советником президента России Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Скоро будет подготовлен учебник для 10-х классов, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, новые школьные учебники по истории для старшеклассников, в которые добавят раздел о спецоперации, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября.

Теги: Кравцов, учебники, СВО


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.04.2023 04:02 Мск Учебники с разделом о СВО поступят в школы к 1 сентября
Ранее 23.12.2022 09:47 Мск Глава Минпросвещения: Новые учебники по истории представят через год

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