Кравцов представил учебник истории с разделом про спецоперацию

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов с разделом о военной спецоперации.

Это произошло во время выступления на марафоне "Знание". Он назвал учебным "очень интересным", отметив, что он содержит факты и иллюстрации. "Здесь говорится о причинах начала специальной военной операции", – указал Кравцов.

Отмечается, что учебник подготовлен советником президента России Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Скоро будет подготовлен учебник для 10-х классов, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, новые школьные учебники по истории для старшеклассников, в которые добавят раздел о спецоперации, поступят в образовательные учреждения с 1 сентября.