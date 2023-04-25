Осужденный за организацию убийства экс-депутат Кинев вновь попытается выйти на свободу

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кинева, осужденного за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, Кинев пытался обжаловать постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об отказе замены лишения свободы принудительными работами. В итоге, рассмотрев апелляцию, областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката Олега Кинева.

"Постановление Тагилстроевского райсуда об отказе в такой замене было отменено в связи с ненадлежащим извещением адвоката осужденного. Ходатайство будет рассмотрено вновь тем же судом, но иным составом", - пояснили в инстанции.

Напомним, в 2016 году суд признал, что Олег Кинев организовал убийство пенсионерки из-за квартиры. Для совершения преступления тогда еще действующий депутат привлек Алексея Худоногова и Алексея Гусева, заплатив им 100 тысяч рублей. Убийство было совершено в мае 2015 года. Со старушкой расправились в ее же квартире, расчленили труп и частями вывезли за город, бросив в безлюдной болотистой местности.

В дальнейшем всех троих задержали. Кинев по делу об убийстве Ледовской получил 16 лет "строгача". Худоногов был приговорен к 15 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. А его сообщнику Гусеву, с которым они убивали пенсионерку, дали 10 лет. Стоит отметить, что свидетелем по делу проходил "бывший друг" Кинева, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.

Недавно из колонии попытался выйти и Алексей Худоногов – его адвокат подавал ходатайство о замене неотбытого срока за решеткой на более мягкий вид наказания. Однако суд отказал и оставил Худоногова в тюрьме.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.