В Кремле анонсировали выступление Путина в День Победы

Президент Владимир Путин выступит на параде в День Победы с речью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума "Знание" сообщил, что "выступление, конечно, будет", пишет ТАСС.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не драпировать мавзолей Ленина на День Победы, а в столице на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой в ночь на 18 апреля начали наносить желтую разметку для репетиции парада Победы.