24 Апреля 2023
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Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Кремле анонсировали выступление Путина в День Победы

Президент Владимир Путин выступит на параде в День Победы с речью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума "Знание" сообщил, что "выступление, конечно, будет", пишет ТАСС.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не драпировать мавзолей Ленина на День Победы, а в столице на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой в ночь на 18 апреля начали наносить желтую разметку для репетиции парада Победы.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, День Победы, речь, выступление


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Ранее 12.04.2023 10:58 Мск Зюганов призвал Путина не драпировать Мавзолей

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