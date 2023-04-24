Бастрыкин заинтересовался агрессией уральца против мальчика в шапке с буквой Z

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по итогам проверки информации об агрессивном поведении прохожего в отношении подростка в Екатеринбурге.

В столице Урал мужчина на улице повел себя агрессивно, и набросился на девятилетнего мальчика якобы из-за изображенной на его шапке буквы Z, одного из символов СВО. Следователи начали проверку, сообщает СКР.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках проводимой проверки.