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Происшествия Пермский край
Фото: perm.sledcom.ru

Семья погибшего главы прикамского управления СКР выплатит взятый им кредит

Утверждено мировое соглашение между ПАО "ВТБ Банк" и семьей умершего в 2021 г. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Вдова и взрослая дочь обязались погасить долг по взятому главой семейства кредиту в сумме свыше 3,8 млн руб. до 30 марта 2027 г. Речь идет о 48 ежемесячных платежей в сумме более 80 тыс. руб.

Основной долг по взятому 30 ноября 2020 г. Сергеем Сарапульцевым на срок 60 месяцев кредиту составляет 3,78 млн руб. Проценты за пользование превышают 90 тыс., пени – 2 тыс. руб., пишет РБК-Пермь. В течение трех дней, до 28 апреля 2023 г., вдова Ольга Сарапульцева и дочь Елизавета Прокофьева (Сарапульцева) должны возместить ПАО "ВТБ Банк" 28,1 тыс. руб. – расходы на госпошлину за обращение в суд.

Напомним, днём 23 сентября 2021 г. Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приезжал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Теги: Сергей Сарапульцев, долг, банк, "ВТБ", кредит


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