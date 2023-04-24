24 Апреля 2023
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Политика ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханская делегация привезла в Кременную генератор, помощь в восстановлении ЛНР продолжается

Представители Астраханской области побывали в Кременском районе Луганской Народной Республики. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в город Кременная был доставлен генератор на 100 кВт, который позволит восстановить работу местной больницы. Пока медучреждение  полностью обесточено.

генератор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Члены астраханской делегации, в состав которой вошли вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов, руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков, депутат городской думы Астрахани Николай Шайдин встретились с главой района Юлией Назаренко, обсудили этапы и сроки восстановления разрушенной инфраструктуры — в решении этой задачи помогает Астраханская область. Кроме того, обсуждалась процедура паспортизации жителей района, вопросы оказания им гуманитарной и медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Астраханцы осмотрели социальные объекты города, в том числе жилое девятиэтажное здание, в котором взрывной волной частично выбиты окна: рядом с домом разорвался снаряд ВСУ. Здание остается частично заселенным — его жителям помогут с остеклением. Также астраханцы оценили помещение, в котором в Кременной планируется открытие многофункционального центра (МФЦ), посетили гуманитарный центр «Единой России».

кременная , здание пробитое снарядом(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской Народной Республики в августе прошлого года. Подписи в документе поставили Игорь Бабушкин и Юлия Назаренко.

делегация астраханской области(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Теги: помощь луганской народной республике, генератор, астраханская делегация


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