Астраханская делегация привезла в Кременную генератор, помощь в восстановлении ЛНР продолжается

Представители Астраханской области побывали в Кременском районе Луганской Народной Республики. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в город Кременная был доставлен генератор на 100 кВт, который позволит восстановить работу местной больницы. Пока медучреждение полностью обесточено.

Члены астраханской делегации, в состав которой вошли вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов, руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков, депутат городской думы Астрахани Николай Шайдин встретились с главой района Юлией Назаренко, обсудили этапы и сроки восстановления разрушенной инфраструктуры — в решении этой задачи помогает Астраханская область. Кроме того, обсуждалась процедура паспортизации жителей района, вопросы оказания им гуманитарной и медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Астраханцы осмотрели социальные объекты города, в том числе жилое девятиэтажное здание, в котором взрывной волной частично выбиты окна: рядом с домом разорвался снаряд ВСУ. Здание остается частично заселенным — его жителям помогут с остеклением. Также астраханцы оценили помещение, в котором в Кременной планируется открытие многофункционального центра (МФЦ), посетили гуманитарный центр «Единой России».

Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской Народной Республики в августе прошлого года. Подписи в документе поставили Игорь Бабушкин и Юлия Назаренко.