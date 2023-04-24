В Подмосковье изучают обломки второго беспилотника, упавшего на территории Богородского ГО

В Подмосковье специалисты изучают обломки второго беспилотника, упавшего утром на территории Богородского городского округа.

Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты, сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что этот дрон, предварительно, тоже упал сегодня утром. Место его запуска и принадлежность устанавливают силовики.

Напомним, ранее недалеко от Ногинска упал беспилотник, предположительно, с 17 кг взрывчатки. Дрон обнаружила местная жительница в лесном массиве, в 300 м от своего дома. Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства. Вероятно, у него закончилось топливо в баке.