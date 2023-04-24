В Кремле считают доносы "отвратительным явлением"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает доносы отвратительным явлением". Так он оценил "доносы" от активистов на различных артистов.

В кулуарах форума "Знание" Песков сообщил о том, что "это (доносы) как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет", пишет ТАСС.

Напомним, в середине марта экс-прокурор Крыма, а ныне – замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская высказалась против призывов доносить на граждан, выражающих "иное мнение". Так она прокомментировала инициативы крымской организации "Народное ополчение". В своем Telegram-канале Поклонская написала, что "Народное ополчение" не должно подменять собой правоохранительные структуры государственной власти.

"В такой сложной обстановке, как сейчас, разворачивать деятельность по борьбе с "инакомыслием" — значит погружать людей в ещё больший страх и ненависть друг к другу, - пишет Поклонская. - Времена доносов за "антисоветские разговоры и пропаганду" давно прошли, и лично я против возврата в тёмное прошлое. Поэтому размещать объявления о необходимости сообщать дежурному Народного ополчения о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несёт угрозу правопорядку, нагнетая истерию!".