24 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков опроверг наличие у Путина двойников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме "Знание" сообщил о том, что наличие двойников Владимира Путина – вранье, президент "был и есть активный", "ни в каких бункерах" не сидел.

Песков сообщил, что Путин как был, так и есть мегаактивный, и те, кто работают с ним рядом, с трудом за ним поспевают, а энергетике президента "можно только позавидовать". Песков добавил, что сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро, пишет РИА Новости. И если, по мнению Пескова, вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие". При этом бункер – координационно-аналитический центр правительства, Белого дома, отметил Песков, феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране.

Напомним, ранее Песков прокомментировал заявления из Киева о том, что в зону СВО якобы ездил не сам Владимир Путин, а его "двойник". По словам официального представителя Кремля, он считает такие слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова «очень странными",

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, двойники


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