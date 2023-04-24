Песков гордится сыном, отслужившим в зоне СВО в ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Знание", сообщил, что гордится сыном, отслужившим в зоне СВО в ЧВК "Вагнер".

Песков сказал, что его сын принял решение, и он с уважением к этому отнесся. Решение отправиться в зону СВО было для пресс-секретаря президента РФ неожиданным, но тем не менее он им (сыном) гордится. Горжусь, пишет РИА Новости. Он добавил, что отреагировал на такое решение сына "как любой родитель".

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о службе в одном из подразделений сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам Пригожина, он взял Николая в состав "музыкантов" по подложным документам, сменив новому бойцу фамилию, имя и отчество. Службу сына Пескова он оценил как "абсолютно нормальную". "По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — заявил Пригожин.