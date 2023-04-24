24 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд продлил арест бывшему советнику главы Челябинска по делу о взятках

Тракторозаводский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему советнику главы Челябинска, бизнесмену Петру Конареву, обвиняемому в девяти эпизодах получения взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд отклонил ходатайство обвиняемого и стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 27 мая.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2021 гг. совместно с должностными лицами МКУ "Городская среда" получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов.

Теги: Петр Конарев, взятка, суд,


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