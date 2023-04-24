В Магнитогорске задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями для больных детей

В Магнитогорске задержали мужчину, похитившего в аптеке ящик с пожертвованиями для лечения больных детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О происшествии в полиции сообщила фармацевт. Она описала приметы внешности злоумышленника. Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель, имеющий постоянное место работы и ранее совершавший преступления.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.