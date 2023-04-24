24 Апреля 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

WP: Киев планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года

Украинские власти разрабатывали планы нападения на территорию России в феврале 2023 года, но по просьбе Вашингтона отложили удары. Об этом со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары 24 февраля по морскому порту в Новороссийске и по Москве.

Утверждается, что за два дня да планируемых атак, 22 февраля, ЦРУ выпустило секретный отчет, согласно которому Киев "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по российской территории.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего ограниченные удары ВСУ по России "приемлемой тактикой".

Теги: украина, буданов, удар по москве


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