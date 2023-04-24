Бастрыкину представят доклад по делу о халатности из-за расселения аварийных домов в Челябинской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности при расселении аварийных домов.

Жители записали видеообращение к руководителю СКР. Они рассказали, что на протяжении долгого времени проживают в аварийных домах, а строительство новых намечено только на 2024 год. По данному факту расследуется уголовное дело о халатности.

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.