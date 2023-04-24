24 Апреля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

МО: Уничтожены боевики "Грузинского легиона", причастные к истязаниям и убийствам российских военных

В результате удара из комплекса "Искандер" в Константиновке (ДНР) уничтожены боевики "Грузинского национального легиона", сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по пункту дислокации наемников ВСУ, которые размещались в здании библиотеки.

В результате были уничтожены до 60 боевиков "Грузинского легиона". Среди них - причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военных под Киевом в марте 2022 года, уточнили в МО.

В июне прошлого года Минобороны РФ сообщило, что в районе Лисичанска российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из наемников. Среди них были наемники из "Грузинского легиона", также причастные к убийствам российских солдат под Киевом.

В 2018 году в ВСУ опровергли существование "Грузинского легиона", заявив, что такой бригады никогда не существовало.

Теги: грузинский легион, наемники, искандер


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