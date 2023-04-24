Астраханские казаки удостоены медалей «За отвагу», среди них сын министра регионального правительства

Сегодня стало известно о награждении участников специальной военной операции - жителей Астраханской области.

Сын астраханского министра, участвующий в СВО получил медаль «За отвагу».

Астраханские казаки Михаил Заплавнов и Владимир Волченков удостоены медалей «За отвагу». Оба бойца осенью прошлого года в рамках СВО добровольно отправились защищать Родину в составе батальона «Терек».

Атаман Лебяжинского хуторского казачьего общества Владимир Волченков – заместитель руководителя региональной службы природопользования и охраны окружающей среды. Подъесаул Михаил Заплавнов из Чёрного Яра – командир казачьего отряда «Сармат» батальона «Терек», он - сын министра соцразвития и труда правительства Астраханской области.

Награды астраханцам вручил полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка на форуме казачьей молодёжи «Братство Терека» в Пятигорске.