24 Апреля 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинский опытный механический завод просят признать банкротом из-за долга в 15 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании банкротом "Челябинского опытного механического завода". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление в суд подала ИФНС по Тракторозаводскому району Челябинска. Сумма исковых требований 15 млн рублей, в том числе 4,8 млн рублей – налог, 9,8 млн рублей – пени, 303,8 тыс. рублей – штраф. ИФНС просит признать завод банкротом, назначить арбитражного управляющего и ввести в отношении предприятия конкурсное производство.

Судебное заседание по делу назначено на 31 мая.

Стоит отметить, что в январе текущего года заявление о признании завода банкротом подавала МРСК "Урала" из-за долга в 2,9 млн рублей. В марте производство по делу было прекращено после того, как предприятие полностью погасило долг.

Теги: опытный завод, банкротство, суд,


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