Путин поддержал идею уравнять денежное довольствие всех участников СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с первым зампредом Совфеда, главой рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком поддержал предложение о выравнивании денежного довольствия всех участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Турчак заявил, что на сегодняшний день денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнено, но остаются диспропорции. Так, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а контрактник – только если находится на передовой.

"Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции", - сказал Турчак. Путин поддержал это предложение.

В ноябре в Минобороны РФ сообщили, сколько и как будут получать мобилизованные. В ведомстве пояснили, что минимальная зарплата, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тыс. руб. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. руб.