Эсеры внесли законопроект об освобождении от НДФЛ работающих пенсионеров

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от НДФЛ доходы пенсионеров, осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Актуальность этого обусловлена тем, что в России около 8 млн работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются, что в среднем лишает каждого более 11 тысяч рублей в год. Их можно поддержать, не выделяя дополнительных средств из бюджетов.

Предложен лимит в 700 тысяч рублей. Это средняя годовая зарплата россиян. Освобождение касается работающих пенсионеров, имеющих доходы годовой доход ниже этого уровня. То есть законопроект направлен на поддержку наиболее бедных слоев работающих пенсионеров.

Освобождение от НДФЛ также не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Правительство РФ не поддерживает законопроект, считая, что нарушается принцип равенства всех граждан в части налогообложения. Также там отмечают, что НДФЛ составляет значительную часть региональных и местных бюджетов.