В конгрессе США смоделировали военный конфликт из-за Тайваня

Конгрессмены США из комитета палаты представителей по Китаю провели "военную игру" для моделирования военного конфликта из-за Тайваня. Об этом пишет Associated Press.

В ходе учений изучались разные варианты. Согласно сценарию, в ответ на требование Тайваня признать независимость Китай начинает блокаду острова, а затем осуществляет ракетный обстрел острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме. Первоначальные потери США исчислялись бы сотнями, а возможно, и тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще больше. К разочарованию Вашингтона, союзники отказались помочь США. Экономические последствия будут огромными.