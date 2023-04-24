Ледоход "застрял" за 1000 километров от Югры

Ледоход "застрял" в 911 километрах от Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Голова ледохода сейчас находится в Кожевникововском районе Томской области. За сутки он не сдвинулся с места.

По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предполагаемый срок вскрытия реки Оби в границах Нижневартовска – 5 мая. Погрешность в прогнозе может составлять до пяти суток.



Согласно предварительным данным ожидается, что высший уровень воды в реке Оби в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 800-890 см.