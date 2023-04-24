Вряд ли жителей ДНР будут забирать на срочную службу в осенний призыв - Пушилин

Вопрос о необходимости призыва на срочную службу жителей ДНР этой осенью пока не обсуждался, но вряд ли будет такая необхохимость, считает врио главы республики Денис Пушилин.

"Я очень сомневаюсь, что будет необходимость молодых ребят, которые не имеют опыта, отправлять на решение задач в рамках специальной военной операции", - пояснил врио главы республики, обращаясь к журналистам в ходе просветительского марафона Российского общества "Знание".

Ранее сообщалось, что служащие срочной службы в ВС РФ ни из каких регионов не направляются в зону СВО.

На прошлой неделе стало известно, что Пушилин распорядился создать в ДНР призывную комиссию, хотя в весенний призыв жителей республики призывать не планируется.