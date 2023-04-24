Более 400 астраханцев заявили о намерении поступить на военную службу по контракту с начала марта

В Астраханском пункте отбора на данный момент есть информация о 400 заявлениях на службу по контракту. Большинство заявок поступает в новое именное подразделение «Лотос», куратором которого является губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

«Военная служба позволяет контрактникам осознано и профессионально исполнить конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Астраханцы хотят самореализоваться, получить высокий социальный статус и достойный уровень жизни», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Дмитрий Чаплиев.

По вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военные комиссариаты по месту учёта. Здесь с ними сотрудники проводят информационно-разъяснительную работу. Среди преимуществ военные отмечают: предоставление служебного жилья, свободный выбор региона прохождения, обеспечение обмундированием и снаряжением, дополнительные льготы и высокое денежное довольствие.

Такая работа ведётся инструкторами и в передвижном мобильном пункте отбора по контракту. Он поступил в регион две недели назад. Впервые его развернули в Икрянинском, затем в Лиманском, Черноярском и Енотаевском районах. В ближайшее время заявления смогут подать неравнодушные жители всех северных районов Астраханской области.