24 Апреля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Более 400 астраханцев заявили о намерении поступить на военную службу по контракту с начала марта

В Астраханском пункте отбора на данный момент есть информация о 400 заявлениях на службу по контракту. Большинство заявок поступает в новое именное подразделение «Лотос», куратором которого является губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

служба по контракту, минобороны(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Военная служба позволяет контрактникам осознано и профессионально исполнить конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Астраханцы хотят самореализоваться, получить высокий социальный статус и достойный уровень жизни», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Дмитрий Чаплиев.  

По вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военные комиссариаты по месту учёта. Здесь с ними сотрудники проводят информационно-разъяснительную работу. Среди преимуществ военные отмечают: предоставление служебного жилья, свободный выбор региона прохождения, обеспечение обмундированием и снаряжением, дополнительные льготы и высокое денежное довольствие. 

мобильный пункт, служба по контракту(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Такая работа ведётся инструкторами и в передвижном мобильном пункте отбора по контракту. Он поступил в регион две недели назад. Впервые его развернули в Икрянинском, затем в Лиманском, Черноярском и Енотаевском районах. В ближайшее время заявления смогут подать неравнодушные жители всех северных районов Астраханской области.

 

Теги: служба по контракту, игорь бабушкин, мобильные пункты отбора по контракту


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