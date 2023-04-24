На границе с ДНР в тестовом режиме запустили новый КПП

В Амвросиевском районе ДНР открыт новый пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко". Он имеет шесть полос контроля, предположительно пропускная способность составит 4500 транспортных средств в сутки. Об этом накануне заявил глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

КПП пока работает в тестовом режиме, о его официальном открытии не сообщалось. На данный момент он работает только с 8:00 до 20:00. Полноценное открытие запланировано на 15 мая, однако некоторые жители уже смогли пересечь границу между ДНР и Ростовской областью. Новый КПП находится между Успенкой и Новоазовском. Из Ростова-на-Дону к нему можно доехать через Таганрог и Матвеев Курган. От последнего поселка идет также дорога к КПП на Успенке.

С открытием нового КПП количество пропускных пунктов выросло до четырех наряду с пунктами "Успенка", "Мариновка" и "Новоазовск".

Недавно президент РФ Владимир Путин после своего визита в Донбасс призвал навести порядок на пунктах пропуска.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что если бы на новых территориях был назначен полпред президента, то проблемы с КПП решались бы лучше. А так проблема практически не решается девять лет.