24 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: instagram.com/party_newpeople

"Новые люди" намерены участвовать в выборах в гордуму Екатеринбурга

Партия "Новые люди" сообщила об участии в выборах в городскую думу Екатеринбурга. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе партии.

На данный момент имена кандидатов не раскрываются: их озвучат 29 апреля на съезде сторонников.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 10 сентября.

Теги: гордума, Екатеринбург, выборы, Новые люди


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