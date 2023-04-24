"Новые люди" намерены участвовать в выборах в гордуму Екатеринбурга

Партия "Новые люди" сообщила об участии в выборах в городскую думу Екатеринбурга. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе партии.

На данный момент имена кандидатов не раскрываются: их озвучат 29 апреля на съезде сторонников.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 10 сентября.