24 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Кремль получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

В Кремле получили приглашение на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, но решение о формате участия будет приниматься ближе к мероприятию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что "Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС" на всех уровнях: "и на экспертном, и на высоком, и на высшем".

ЮАР, где в этом году должен состояться саммит БРИКС, признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина. Если российский президент прибудет в эту страну на саммит, власти ЮАР окажутся в сложной дипломатической и юридической ситуации.

Теги: брикс, кремль, приглашение, саммит, юар


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