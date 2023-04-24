Кремль получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

В Кремле получили приглашение на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, но решение о формате участия будет приниматься ближе к мероприятию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что "Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС" на всех уровнях: "и на экспертном, и на высоком, и на высшем".

ЮАР, где в этом году должен состояться саммит БРИКС, признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Владимира Путина. Если российский президент прибудет в эту страну на саммит, власти ЮАР окажутся в сложной дипломатической и юридической ситуации.