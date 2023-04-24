Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай принимал участие в спецоперации.

"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек", - цитирует Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля добавил, что большего он говорить бы не хотел, так как это не имеет отношения к его работе.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о службе в одном из подразделений "музыкантов" сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Службу сына Пескова он оценил как "абсолютно нормальную". "По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — заявил Пригожин.

Сам Николай Песков заявил, что семья поддержала его, но не сразу.