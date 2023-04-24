В Челябинской области дети-сироты смогут получить выплату на приобретение жилья

В Челябинской области введут единовременную выплату на приобретение жилого помещения для южноуральцев из числа детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Законопроект направлен в ЗСО. Согласно документу, право на выплату будут иметь южноуральцы от 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не обеспеченные жилыми помещениями. Жилье должно быть современным и качественным, в том числе построено не более 7 лет назад.

Выплату можно будет объединить с другими мерами государственной поддержки.