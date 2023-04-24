CNN: Поставка Украине танков не окажет немедленного эффекта

Даже при продолжающихся поставках танков украинскому режиму это не окажет немедленного влияния на динамику военного конфликта, пишет CNN.

Основная причина - обслуживание западных танков. Это сложные образцы вооружения. Внешне они кажутся непобедимыми, но их эффективность в основном строится на сложной электронике, которая используется для наведения орудия танка на цель.

Обслуживание танков, их ремонт и поставка необходимых запчастей требуют детальной подготовки. Приглашенный старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура Дрю Томпсон отмечает, что у танков "Абрамс" "очень длинный логистический хвост, тянущийся в США. Для США лучше, чтобы Киеву передавались европейские танки Leopard.

Ранее американские официальные лица уже заявляли о том, что танки "Абрамс" нецелесообразно отправлять Киеву, так как они не смогут кардинально изменить ситуацию.