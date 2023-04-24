24 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

В Перми работник похитил бронешлемы с территории предприятия и попытался их продать

В Перми сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. Оборудовав их дополнительными аксессуарами, он разместил на сайте объявлений информацию о продаже бронешлемов, передает корреспондент Накануне.RU.

Вычислить злоумышленника удалось благодаря обращению в ЗАО одного из потенциальных покупателей. Он попросил предоставить ему подробную информацию о шлемах. Представители ЗАО под видом покупателей связались с продавцом и назначили ему встречу, на которую тот прибыл с бронешлемами. То, что они были похищены с предприятия, выяснилось уже позже, при проверке базы данных.

Полицейские возбудили в отношении подозреваемого дело по статье "Кража". В настоящий момент дело направлено в суд.

Теги: бронешлемы, продажа, покупатель


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