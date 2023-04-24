В Реже двое подростков пробрались в закрытый ТЦ, чтобы украсть 1000 рублей

Сотрудники Росгвардии задержали с поличным двух подростков из города Реж, пробравшихся в закрытый торговый центр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 24 апреля в ТЦ на улице Фрунзе. Парни разбили окно цокольного этажа, после чего похитили в одном из павильонов одежды тысячу рублей, предназначенную для размена банкнот. К несчастью рецидивистов, наряду Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, в результате чего оба были задержаны на месте происшествия.

Оказалось, что оба задержанных 2004 и 2008 годов рождения ранее уже были судимы: первый - за кражи, второй - за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подростков доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время выясняется, в каких еще противоправных действиях могли быть замешаны задержанные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.