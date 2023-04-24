В Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -5 градусов

В ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, вторжение арктического воздуха в тыл циклона приведет к ночным заморозкам от 0 до -5 градусов, которые вероятны 28 апреля на севере Свердловской области, Пермского края, а 29-30 апреля и в более южных районах Уральского региона.

"Температура воздуха днем также понизится по сравнению с первыми днями недели до 6-11 градусов. В воскресенье, 30 апреля, на юге Свердловской области и на Южном Урале ожидается комфортная погода: 10-15 градусов", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, ранее специалисты рассказали, что стало причиной аномального тепла, которое наблюдается нынешней весной в Екатеринбурге.