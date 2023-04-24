24 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: youtube.com/@mvdmedia

Трепова - о теракте, в котором погиб Татарский: Молюсь о здоровье потерпевших

Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила в суде, что "безумно сожалеет о произошедшем" и " каждый день молится о здоровье пострадавших".

Как передает РИА Новости, заявление Трепова сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия".

Трепова заявила, что возражает против закрытия заседания. Мосгорсуд, однако, удовлетворил ходатайство следствия.

Напомним, Трепова была задержана 3 апреля, 4 апреля Басманный суд Москвы отправил ее под арест. СКР квалифицировал взрыв с убийством в петербургском кафе как теракт.

Теги: дарья трепова, владлен татарский, теракт


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