Блогеры боятся банкротств из-за закона об обязательной маркировке интернет-рекламы

Ассоциация блогеров и агентств обратилась в Госдуму и Роскомнадзор с просьбой снизить штрафы за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы.

Закон действует с 1 сентября прошлого года. Согласно ему все рекламные материалы в рунете должны получать специальные токены и заноситься в единый реестр интернет-рекламы. Естественно, вся учтенная реклама должна облагаться налогами.

Блогеры боятся банкротств, когда им придут штрафы – по закону они составляют до 1,5 млн (для юрлиц, для ИП и физлиц меньше). Ассоциация указывает, что большая часть так называемого рынка инфлюенс-маркетинга – это малый и средний бизнес с доходом не более 500 тыс. руб. в месяц. При этом блогеры не понимают, должны ли они маркировать бартерные материалы и партнерские посты, которые размещаются на безвозмездной основе, пишут "Ведомости".

Между тем, согласно исследованию Коkос Group, 37% владельцев малого и среднего бизнеса не стали маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми правилами. 17% бизнесменов пытаются решить вопрос маркировки собственными силами, 42% участников опроса обратились к консультантам.

При этом почти каждый десятый предприниматель вообще не в курсе нововведений. Еще 5% про изменения слышали, но суть их не поняли.

Примечательно, что в Роскомнадзоре, ответственном за реализацию маркировки, о таких проблемах вообще не говорят, в презентации заместителя ведомства Владимира Логунова, представленном накануне в Совете Федерации, только абсолютные числа – не говорится, какой процент размещенной рекламы промаркирован.