Металлурги КМЭЗ награждены государственными наградами

24 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: пресс-службе губернатора Челябинской области

Металлурги КМЭЗ награждены государственными наградами

Металлурги "Кыштымского медеэлектролитного завода" (входит в Группу РМК) награждены государственными знаками отличия. Торжественная церемония награждения прошла в резиденции губернатора Челябинской области. На высшем уровне отмечены профессиональные достижения трёх сотрудников КМЭЗа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Указом Президента РФ Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание Заслуженного металлурга присвоено аппаратчику Кыштымского медеэлектролитного завода Игорю Вучичевичу, который работает на предприятии более 26 лет. Вучичевич был одним из тех, кто первым осваивал выпуск новых видов продукции. Аппаратчик самого высокого – 6-го – разряда активно участвовал во внедрении нового оборудования, совершенствовании технологии производства.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина высокие государственные награды присвоены ещё двум металлургам Кыштымского медеэлектролитного завода.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены слесарь КИПиА Сергей Бессонов и инженер-технолог цеха электролиза меди Тамара Кириллова.

"Среди награждённых много рабочих и инженеров наших стратегических предприятий. Спасибо за ваш неравнодушный подход к делу, за трудовой подвиг. Также благодарю наших общественников и волонтёров. Поздравляю вас, уважаемые земляки, с заслуженными наградами", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер, награждение,(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На Кыштымском медеэлектролитном заводе слесарь КИПиА Сергей Бессонов работает 29 лет. Почти три десятилетия он отвечает за бесперебойную работу оборудования, поддерживающего температуру в циркуляционной системе цеха электролиза меди, а также приборов учёта. Тамара Кириллова окончила Свердловский горно-металлургический техникум и приехала на КМЭЗ в 1984 году. Почти 8 лет – это сотни рабочих смен в старом цехе, а в 1992 году на КМЭЗе началось строительство нового цеха электролиза.

Одним из наиболее важных направлений в работе Тамары Кирилловой является обучение работников цеха и повышение их квалификации. Она много лет преподавателем теоретического обучения электролизников водных растворов, шламовщиков. Ею разработаны программы по обучению и повышению квалификации с 3-го по 5-й разряды. За последние 5 лет она подготовила более 130 молодых рабочих.

Напомним, РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы компании находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. На предприятиях Группы работает более 25-ти тысяч высококлассных специалистов.

Теги: КМЭЗ, награды, РМК,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети