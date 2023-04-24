Металлурги КМЭЗ награждены государственными наградами

Металлурги "Кыштымского медеэлектролитного завода" (входит в Группу РМК) награждены государственными знаками отличия. Торжественная церемония награждения прошла в резиденции губернатора Челябинской области. На высшем уровне отмечены профессиональные достижения трёх сотрудников КМЭЗа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Указом Президента РФ Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации" за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание Заслуженного металлурга присвоено аппаратчику Кыштымского медеэлектролитного завода Игорю Вучичевичу, который работает на предприятии более 26 лет. Вучичевич был одним из тех, кто первым осваивал выпуск новых видов продукции. Аппаратчик самого высокого – 6-го – разряда активно участвовал во внедрении нового оборудования, совершенствовании технологии производства.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина высокие государственные награды присвоены ещё двум металлургам Кыштымского медеэлектролитного завода.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены слесарь КИПиА Сергей Бессонов и инженер-технолог цеха электролиза меди Тамара Кириллова.

"Среди награждённых много рабочих и инженеров наших стратегических предприятий. Спасибо за ваш неравнодушный подход к делу, за трудовой подвиг. Также благодарю наших общественников и волонтёров. Поздравляю вас, уважаемые земляки, с заслуженными наградами", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе слесарь КИПиА Сергей Бессонов работает 29 лет. Почти три десятилетия он отвечает за бесперебойную работу оборудования, поддерживающего температуру в циркуляционной системе цеха электролиза меди, а также приборов учёта. Тамара Кириллова окончила Свердловский горно-металлургический техникум и приехала на КМЭЗ в 1984 году. Почти 8 лет – это сотни рабочих смен в старом цехе, а в 1992 году на КМЭЗе началось строительство нового цеха электролиза.

Одним из наиболее важных направлений в работе Тамары Кирилловой является обучение работников цеха и повышение их квалификации. Она много лет преподавателем теоретического обучения электролизников водных растворов, шламовщиков. Ею разработаны программы по обучению и повышению квалификации с 3-го по 5-й разряды. За последние 5 лет она подготовила более 130 молодых рабочих.

Напомним, РМК входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы компании находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. На предприятиях Группы работает более 25-ти тысяч высококлассных специалистов.