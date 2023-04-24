Нилов призвал отменить ЕГЭ после предполагаемого самоубийства школьника

После предполагаемого самоубийства школьника замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал отменить ЕГЭ как "издевательство" над детьми.

На днях телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве 11-классник, предположительно, покончил с собой. Известно, что подготовка к ЕГЭ давалась ему тяжело, а родительской поддержки не было. Два года назад подобный случай был в Уфе.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"Многие школьники морально и психологически задавлены этим предельно сомнительным по качеству, но удивительно устойчивым к многолетним атакам формату проверки знаний. Позиция ЛДПР неизменна и последовательна: ЕГЭ необходимо отменить и прекратить издеваться над выпускниками! Неужели для простого понимания его явной вредоносности для системы образования и открытой угрозы жизни и здоровью молодых людей нужна какая-то "критическая планка" смертей школьников?" - написал депутат.

Отменить ЕГЭ призывают многие политики и депутаты, в том числе вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно допустил, что ЕГЭ может быть отменен, но это "требует очень серьезного обсуждения". Противники ЕГЭ возмущены тем, что, когда он вводился, никакого обсуждения не устраивалось.